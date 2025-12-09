В Академическом дворы нового квартала будут посвящены природе Урала

Группа компаний «КОРТРОС» представила проект благоустройства второй очереди квартала «Новая Олимпика» в Екатеринбурге. Оформление территории будет посвящено Уралу – его культуре и природе. Пять дворов второй очереди символизируют пять частей региона – Северный, Средний, Восточный, Западный и Южный Урал.

Оформление двора, посвящённого Северному Уралу, вдохновлено горами Маньпупунёр и северной природой. Здесь разместятся игровые комплексы «Горка» и канатный лаз «Олень», а также тихие зоны с коконами, где жители смогут уединиться и отдохнуть. Средний Урал представлен через образы деревянного зодчества: игровые конструкции будут выполнены из дерева, а главной особенностью станет скалодром в форме медведя. Восточный Урал ассоциируется с индустриальным характером региона – металлургией и производствами. Основные материалы благоустройства здесь – металл и бетон. В этом дворе появится скалодром в виде бельчонка и первый в Академическом районе общественный огород, заложенный на стадии проектирования.

Хвойные леса – символ атмосферы Западного Урала. Игровые комплексы вписаны в ландшафт среди высоких деревьев, а композиционным центром двора станет сова, воплощённая в дизайне одного из скалодромов. Горные ландшафты и водные потоки Южного Урала найдут отражение в игровом комплексе «Ручеек» с водными элементами, песочнице с «археологическими раскопками» и скалодроме в форме лисы.

Объединит все дворы квартала бульвар, вдоль которого разместятся спортивная площадка, зона для паркура и амфитеатр, предназначенные для встреч и активного досуга. Настоящей зоной притяжения он станет весной – когда здесь будут цвести вишневые деревья. А зимой бульвар станет местом проведения городских событий и праздничных мероприятий. Здесь также разместится арт-объект «Маньпупунёр», символически связывающий все темы проекта – природу, культуру и современный дизайн.

«Вторая очередь «Новой Олимпики» – это не просто благоустройство. Мы создаём пространство, где жители смогут почувствовать связь с природой, историей региона и друг с другом. Каждый двор рассказывает свою историю, а весь квартал становится отражением духа Урала», – отметили в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

