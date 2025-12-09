Сегодня Юрьев день

Согласно календарю, сегодня православная церковь отмечает Юрьев день. Дело в том, что при крещении русский князь Ярослав Мудрый получил имя Георгия. Впоследствии в честь своего ангела-хранителя Георгия-Победоносца князь выстроил в Киеве храм и мужскую обитель. 9 декабря храм был освящен митрополитом Киевским Илларионом, а в память об этом событии утвержден праздник.

До XVI века безземельные крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому за неделю до Юрьева дня и спустя неделю после него. Когда это право было отменено Борисом Годуновым, возникла поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». В народе в Юрьев день ходили слушать воду в колодцах: если тихо, не волнуется – зима будет теплая, если послышатся звуки – жди сильных вьюг и морозов. С Юрьева дня в лесах начинали ходить за добычей волки, а медведи залегали в зимнюю спячку в берлоги.

Екатеринбург, Елена Васильева

