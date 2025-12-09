Уральцам напомнили, что можно успеть сделать налоговый вычет за 2022 год

До конца 2025 года остается меньше месяца, но уральцы все еще могут успеть сделать налоговый вычет за медицинские, образовательные и спортивные расходы, понесенные в 2022 году. Вернуть могут 13% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей (исключение составляет только дорогостоящее лечение, по которому справки для налоговой выдают с кодом 2). Также уже можно вернуть 13% за потраченное в 2023-м и 2024-м. При этом с 1 января прошлого года максимальный размер вычета увеличили до 150 тысяч рублей.

Подать заявление на вычет проще всего через личный кабинет на сайте ФНС или в приложении «Налоги физических лиц» через «Госуслуги». Как правило, нужен только документ от организации, где были потрачены деньги, обычно его знают, как «справка для налоговой», на его оформление может уйти несколько дней. В ФНС напоминают, что вычет можно получить не только за себя, но и за своих родителей, супругов, несовершеннолетних детей, если вы оплачивали их лечение, образование или спорт. В таком случае в справке из медицинского, образовательного или физкультурного учреждения должно быть указано, что плательщиком были вы.

Екатеринбург, Елена Сычева

