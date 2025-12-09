Уральцы едят больше картофеля и яиц, чем жители других регионов

Жители Свердловской области в среднем потребляют больше картофеля и яиц, чем население других регионов России. Об этом сообщила на заседании заксо министр АПК и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

Кроме того, отметила министр, потребление свердловчанами мяса, яиц и картофеля находится на уровне выше рациональных норм.

По итогам 2024 года уральцы были полностью обеспечены куриными яйцами местного производства. Картофелем Свердловская область обеспечивает себя на 89,4%, молоком и молочными продуктами – на 78%, мясом – на 55,5%.

При этом обеспеченность продуктовыми магазинами и заведениями общепита в регионе – значительно выше нормы, сообщила Анна Кузнецова. Продукты в Свердловской области продают 10860 стационарных торговых точек, а на каждую тысячу жителей приходится 77,5 кв. м площади в кафе и ресторанах, это на 7,6% выше целевого назначения. Только за последний год этот показатель вырос на 0,5 кв. м/тыс. чел.

