«Ангелиночка» из «Телеграма» заставила двух мужчин похищать деньги пенсионеров по всей стране

Двух курьеров мошенников задержала полиция Екатеринбурга: мужчины забирали деньги у одураченных пенсионеров и переводили своему куратору. «Звено было сформировано в Москве. По признанию самих курьеров, они были наняты через мессенджер одной и той же девушкой по имени Ангелина. Впрочем, велика вероятность, что за ее симпатичной аватаркой скрывался неприятный, ранее судимый мужчина. Как бы то ни было «Ангелина» предложила несложную работу по сбору и пересылке денежных средств. При этом курьеров уверили в том, что вся деятельность абсолютно легальна», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Сначала преступный тандем работал в Челябинске, затем в Перми, а после их отправили в Екатеринбург – но после того как они похитили у 76-летней женщины полмиллиона рублей, их вычислили и поймали.

Задержанными оказались 27-летний житель Железногорска Курской области и 35-летний петербуржец. Первый, с его слов, ранее занимался рекламой и консалтингом, второй – специалист в области электромонтажных работ. Оба стали фигурантами уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Они помещены под стражу.

Екатеринбург, Елена Сычева

