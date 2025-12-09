Осуждена шайка, завозившая для работы на мусорном полигоне нелегальных мигрантов

В Серове вынесен приговор четырем мужчинам, которые организовали схему незаконного привлечения к труду на мусорном полигоне граждан Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, схему создал в 2013 году бывший начальник полигона ТБО МП «Серовавтодор» Александр Шелепов. В состав ОПГ также вошел его сын Андрей Шелепов и граждане Таджикистана Дустмурод и Музафар Давлятмуродовы.

Злоумышленики находили в Серове и Серовском районе социально незащищённых иностранцев, фиктивно регистрировали их в Екатеринбурге, а затем обеспечивали жильём и работой на полигоне ТБО МП «Серовавтодор» без каких-либо разрешительных документов. Целью была нажива за счет эксплуатации дешевой и бесправной рабочей силы.

Александр Шелепов предоставлял охраняемую территорию полигона для незаконных работ, контролировал доступ на объект, скрывая нелегалов от проверок. Его сын отвечал за логистику и реализацию продукции, а также за бытовое обустройство мигрантов. Он поселил нелегальных рабочих в своем частном доме в Серове и организовывал сбыт вторсырья (картона, пластика, металла), которое мигранты сортировали на полигоне, обеспечивая группе финансовый поток. Музафар и Дустмурод Давлятмуродов искали новых работников среди своих земляков.

Суд квалифицировал действия группы по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору».

Александр Шелепов признан организатором и получил 2 года 4 месяца колонии строгого режима. Андрей Шелепов, Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы приговорены к 1 году 6 месяцам колонии общего режима каждый.

Серов, Елена Владимирова

