Психолог рассказала, как правильно подвести итоги года, чтобы не депрессовать

Личные итоги года подводят больше половины россиян – в прошлом году показатель, по данным опросов, оказался на уровне 60%. Мода на подобную рефлексию появилась сравнительно недавно, однако пользуется большой популярностью: вот уже несколько лет данные за год оцифровывают различные сервисы и предлагают своим пользователям, в Сети есть готовые варианты анкет для подведения итогов и так далее.

Психолог Анна Зосимова объяснила, что подводить итоги года – это естественно для человека. «Анализировать и структурировать свой собственный опыт – это нормальная когнитивная функция. Префронтальная кора здорового человека буквально заставляет нас упорядочивать данные, чтобы увидеть плоды своих трудов, оценить свой прогресс, отрефлексировать какие-то события, чтобы сфокусироваться на будущем», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По словам специалиста, подведение итогов года – хорошая практика для тех, кто чувствует эмоциональное выгорание. «Фактически так человек может бороться с иллюзией, что в его жизни нет ничего хорошего. Несколько лет назад у блогеров была популярна «практика благодарности», когда они предлагали выписывать все, даже самые мелочи, но с позитивным оттенком, за день, и учиться благодарить. В этом есть здравое зерно, это тоже про тренировку префронтальной коры, так повышается общий уровень удовлетворенности жизнью за счет создания новых нейронных связей», – добавила Зосимова.

Она предложила два способа подвести итоги для тех, у кого не получается сделать это самостоятельно. Первый способ – составить три списка: достижений, промахов и планов на будущее. При этом подробно расписать в первых двух списках, благодаря чему либо почему так произошло, а также что можно сделать в дальнейшем. Второй способ – нарисовать колесо баланса, каждая из частей которого будет посвящена отношениям, здоровью, карьере, финансам, отдыху, саморазвитию и так далее. Можно скачать готовый вариант, найдя подходящую круговую диаграмму в поисковике. Главное – сосредоточиться на хорошем, а не на плохом.

«Нейропластичность – наш помощник. Да, мозг любит фокусироваться на проблемах, это подарок эволюции – помнить потенциально опасные вещи важнее для выживания, чем что-то позитивное. Но то, как вас в начале февраля отругал начальник или как вы опоздали на свидание и парень не дождался, – не убьет вас в буквальном смысле. Поэтому, возможно, придется заставить себя вспоминать хорошее. И еще очень важно не сравнивать себя с картинками в соцсетях», – отметила психолог.

Екатеринбург, Елена Сычева

