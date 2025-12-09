На Урал пришли первые морозы – что делать, если произошло обморожение

На Урале ударили первые зимние морозы. В Ночь на среду в Екатеринбурге похолодает до 28-29 градусов, на севере области уже прошлой ночью было минус 40 и ниже. МЧС, в связи с заморозками, просит жителей быть бдительными и внимательными.

«Новый День» публикует памятку, как вести себя в холода и что делать (или не делать), если произошло обморожение.

Главные признаки обморожения: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. Приводим советы врачей по оказанию первой помощи.

• В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду.

• Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

• Не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

• Если пострадавшая кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

• Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания. Необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, согреть, дать сладкое теплое питье и обратиться за медпомощью.

Чтобы защититься от холода, в Роспотребнадзоре в первую очередь советуют правильно подбирать одежду – максимально эффективно с холодом борется многослойность (к тому же, это модный тренд). Несколько слоев одежды, свободно надетых один на другой, согреют максимально эффективно. Кроме того, в холода не стоит пренебрегать термобельем, современные технологии позволяют эффективно отводить влагу от тела, не допуская потери тепла.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube