Повара, водители, курьеры: какая подработка приносит больше дохода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге растет спрос на частичную занятость. По данным сервиса «Авито», в 2025 году количество предложений о подработке выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а число откликов на такие вакансии увеличилось на 57%.

Так, компании в Екатеринбурге активно ищут поваров на неполную занятость: число предложений выросло почти в два раза (+95%), при этом предлагаемое среднее вознаграждение для работников составило 41 282 рубля в месяц. Подработку также стали чаще предлагать водителям такси (+61%), которые могли рассчитывать в среднем на 73 617 рублей в месяц, и продавцам (+38%), для которых средний предлагаемый заработок составил около 28 637 рублей в месяц.

Бизнес также чаще предлагает гибкий неполный график курьерам (+36%) со средним доходом 44 627 рублей в месяц, и кладовщикам (+29%), для которых предлагаемое вознаграждение составило 37 482 рубля в месяц.

«По данным нашего исследования, 78% опрошенных жителей Екатеринбурга имели опыт подработки, и треть из них (32% опрошенных) продолжают подрабатывать и сейчас. Екатеринбург – крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям – гибко планировать свое время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход», – прокомментировал операционный директор «Авито Подработки» Алексей Мусаткин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube