Сотни фанатов приехали встречать Петра Яна в Кольцово (ФОТО)

Чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян сегодня вернулся домой. Вместе с ним прилетел его секундант и новый чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин – сотни фанатов, одноклубники и семья встретили бойцов в аэропорту Екатеринбурга.

После победы над Мерабом Двалишвили Петр вошел в топ-6 сильнейших бойцов планеты вне зависимости от весовой категории и установил рекорд UFC по количеству нанесенных акцентированных ударов за карьеру.

Напомним, что Ян завоевал первый титул чемпиона UFC в 2020 году, в 2021 году боец стал временным чемпионом организации, а в декабре этого года одержал уверенную победу над доминирующим чемпионом и во второй раз завоевал титул сильнейшего бойца в легчайшем весе.

Екатеринбург, Елена Сычева

