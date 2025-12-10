«Это не много», – мэр прокомментировал цену парковки в городе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил стоимость платных муниципальных парковок в городе. «50 рублей за час – это не много», – сказал он на встрече с журналистами.

Орлов напомнил, что в следующем году улиц, где парковка станет платной, будет больше. Речь идет о следующих отрезках: улица Ельцина от Боевых Дружин до Челюскинцев; улица Жукова от Валека до Боевых Дружин; улица Гоголя от Куйбышева до Малышева; улица Фурманова от Московской до Чапаева.

Напомним, плату за парковку нужно вносить в течение 10 минут, которые отсчитываются с момента начала стоянки. Штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

