Включимся и будем работать: в Екатеринбурге ждут федеральных документов, которые сделают самокаты безопаснее

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на встрече с журналистами прокомментировал идею полного запрета прокатных самокатов в городе. «Мы не пошли по пути запрета самокатов, как в Перми, там запретили – и стало много электровелосипедов, это еще опаснее. А мы пошли по пути договоренностей с кикшеринговыми компаниями. Договорились, где нельзя вообще использовать, где снижать скорость, стало меньше инцидентов», – оценил работу властей Алексей Орлов.

Накануне глава государства Владимир Путин высказался по теме самокатов.

«Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода 30-40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан. Местные и региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе с помощью МВД. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз. Обязательно дам дополнительные поручения МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов РФ сделать соответствующие предложения», – сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Орлова, главное предложение администрации – ввести идентификацию личности при начале аренды. «А то кто-то кого-то сбил, а его найти никто не может», – заметил он. Также он добавил, что городские власти готовы включаться в работу, как только будет издано соответствующее поручение.

