«Я обещаний не давал, сделаем все возможное» – глава Екатеринбурга о строительстве метро

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что строительство второй ветки метрополитена остается приоритетной задачей. В 2026 году планируется начать работу по технико-техническому обоснованию стройки, после этого можно будет приступать к проектированию.

«Я обещаний не давал. Я говорил, что сделаем все возможное для реализации мечты. За пандемию пассажирский поток снизился до 90 тысяч человек, сегодня мы возим 160 тысяч. Для возможности претендовать на федеральные деньги пассажиропоток в метро должен быть от 140 тысяч. Земельные участи зарезервированы под строительство метро. Надеюсь, мечта не останется мечтой. Мы можем задавать вопросы Федерации, уже можем. Есть понимание, куда двигаться», – сообщил Орлов на встрече с журналистами.

Мэр подчеркнул, что в этом году в екатеринбургском метрополитене полностью отремонтированы два состава, а на всех 14 станциях поменяли турникеты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

