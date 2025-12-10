Мэр Екатеринбурга: 2026 год будет непростой, но мы будем выполнять бюджет

Непростым назвал наступающий 2026 год глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с редакторами уральских СМИ.

«Действительно, по понятным причинам, достаточно серьезные ресурсы требуются на оборону страны, на новые территории, серьезные программы приняты на федеральном уровне. Но я не сказал бы, что бюджет города как-то предполагается серьезно резать. Потому что у нас достаточно устойчивые источники финансирования в виде НДФЛ, налога на землю, налога на имущество, у нас неплохая сегодня средняя заработная плата в общем-то, у нас максимально загружены оборонные предприятия, там платится высокая зарплата. Цифры бюджета говорят сами за себя. Если мы по 2020 году, когда я был наделен полномочиями исполняющего обязанности главы города, и когда мы принимали бюджет, в расходную часть заложили 51 млрд рублей... Сегодня мы внесли в проект бюджета на 2026-й – 104 млрд. Рост в два раза. Это серьезный успех, это показатель. Поэтому мы, безусловно, будем исполнять все взятые на себя социальные обязательства, мы будем повышать зарплаты, строить новые школы, садики, тратить на улучшение городской среды», – отметил глава Екатеринбурга.

По его словам, бюджет на следующий год предусматривает и дальнейшее обновление парка транспорта, объектов социальной сферы, дорожно-транспортной сети. «Бюджет, который мы планируем принять в конце декабря, позволяет говорить о том, что город будет продолжать свое развитие», – отметил Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

