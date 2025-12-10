Мэрия хочет заменить весь подвижной состав общественного транспорта Екатеринбурга

В планах администрации Екатеринбурга со временем обновить весь подвижной состав общественного транспорта уральской столицы.

«Да, мы планируем заниматься этим и дальше, – ответил глава города на вопрос СМИ. – Автобусный парк обновлен почти на сто процентов. Мы сегодня закупаем автобусы особо большого класса, первые 15 штук купили, так называемые гармошки. Давно их в городе не было, но они оказались очень удобными и надежными в эксплуатации. Водители довольны, и люди довольны. Вопрос по автобусам закрыт, но понятно, что их надо с какой-то периодичностью обновлять, не сразу все, но постепенно».

Что касается троллейбусного парка, то он обновлен наполовину, отметил Орлов. 100 машин уже куплено, на 50 заключен контракт, всего троллейбусов в парке 200, так что скоро и эта работа будет закончена.

«Самая серьезная проблема – это обновление трамваев. Заключен контракт с Усть-Катавским заводом, и 15 трамваев уже будут по улицам ходить. В тестовом режиме в городе работает пятисекционный трамвай, единственный в стране. Показывает неплохие результаты, но для его эксплуатации надо увеличивать длину посадочной площадки. Трехсекционые и двухсекционные трамваи, которые сегодня в городе уже эксплуатируются, дают совершенно другую картинку в городе, и конечно, для горожан дают возможность комфортного перемещения», – отметил Орлов. Он добавил, что в планах мэрии на следующий год – 50 новых трамваев, это недешевое удовольствие, но губернатор Свердловской области обещал софинансирование проекта. Скорее всего, для реализации проекта будет также применяться лизинговая схема.

По словам Орлова, на данный момент решается вопрос по дефициту персонала для работы на общественном транспорте, пока некомплект составляет 30 процентов. Чтобы привлечь людей, повышается заработная плата.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube