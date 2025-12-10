Для уборки Екатеринбурга зимой людей «хантят» в селах

Глава Екатеринбурга рассказал СМИ, как решается вопрос нехватки кадров в ДЭУ, занимающихся уборкой дорог и улиц уральской столицы. По словам Алексея Орлова, поставить пять за качество уборки улиц он, наверное, не сможет никогда, несмотря на то, что среди глав районов Екатеринбурга была проведена ротация – сменились 6 из 8 глав прежнего состава, поменялись и замы по ЖКХ и благоустройству.

Однако, отметил мэр, смена руководящего состава и повышение голоса на селекторах сами по себе вопросы чистоты дорог и улиц не решают. Для того чтобы было кому работать, с 1 ноября в ДЭУ на 30 процентов повысили зарплату. Кроме того, для закрытия дефицита кадров в зимнее время «хантеры» из Екатеринбурга объезжают села и деревни и приглашают на сезонную работу водителей, комбайнеров, механизаторов, машинистов. Им предоставляются общежития и бесплатное горячее питание ночью.

По словам Алексея Орлова, хоть город и приветствует иностранную рабочую силу, но иностранцы должны быть социализированы и соблюдать наши правила и законы. Если есть возможности закрыть вакансии местными силами – им отдается приоритет. К примеру, в «Зеленстрой» в летний период привлекают работать студентов аграрного университета. Помимо подработки, это еще и хороший воспитательный момент – мусорить там, где ты помогал озеленять пространства, уже не хочется, пояснил Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

