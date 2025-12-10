Гендиректор «Мегафона» признан лучшим топ-менеджером в России

Ассоциация менеджеров России признала генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» – лучший высший руководитель.

Как сообщили в пресс-службе компании, под руководством Хачатура Помбухчана «Мегафон» прошел один из самых результативных периодов в своей истории и стал мобильным оператором номер один в стране, объединив технологическое лидерство, подтверждаемое независимыми исследованиями на протяжении девяти лет, и устойчивое превосходство в ключевых финансовых показателях.

Ранее Хачатур Помбухчан уже был признан сильнейшим CEO в телекоме, эта награда закрепляет результаты его работы на уровне всего российского бизнеса.

«В этом году академики премии – ведущие топ-менеджеры из разных отраслей – проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии – Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало лучшим высшим руководителем в России. Под его руководством «Мегафон» успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране», – отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда – это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в «Мегафоне» работает одна из сильнейших команд в стране», – отметил Хачатур Помбухчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

