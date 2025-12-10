В Екатеринбурге арестовали директора благотворительного фонда «Чистое сердце»

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу директора АНО «Чистое сердце» Михаила Арзамасцева. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем отъем жилища (ч.4 ст. 159 УК РФ). Следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого до 7 февраля 2026 года. Суд удовлетворил это прошение, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным telegram-канала «112», Арзамасцев возглавлял благотворительную организацию с 2018 года. По документам, фонд помогал бездомным, но, по версии следствия, на самом деле организация отмывала деньги крупных компаний-застройщиков региона. Кроме того, Арзамасцев переоформлял на себя имущество и недвижимость своих социально незащищенных работников, а затем продавал и использовал деньги по своему усмотрению.

Фото: Ленинский суд

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

