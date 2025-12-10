На Урале спасли от мороза семью лебедей, которая не улетела на юг

В Тугулымском районе специалисты департамента по охране животного мира Свердловской области спасли семью лебедей, которая почему-то не смогла улететь со своими сородичами на зимовку.

Как сообщили в ДИПе, местные жители подняли тревогу. Спасательную операцию возглавил инспектор департамента по охране животного мира Александр Ласкин. Птиц определили в отдельное теплое помещение, где они смогут переждать зиму, весной лебедей планируют выпустить на волю.

Ранее зоозащитники из центра «Особый питомец» предупреждали, что спасение лебедей, отставших от своей стаи, – дело непростое. Если птица не улетела, возможно, у нее есть внутренние заболевания или травмы, и с этим должен разбираться профильный врач по птицам.

Кроме того, размещать лебедей необходимо в помещениях, где они смогут полностью расправлять крылья и махать ими. Это им необходимо для правильной работы дыхательной системы. Также лебеди обязательно должны иметь возможность ежедневного купания и прогулок на свежем воздухе. В противном случае качество пера начнет быстро ухудшаться, и они не смогут ни плавать, ни летать.

Тугулым, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube