На Урале суд отказал в иске о защите исключительных прав на изображение блогера А4

Представители белорусского видеоблогера Влада Бумаги, известного под ником А4, проиграли суд против индивидуального предпринимателя из Режа по делу о защите авторских прав.

Компания ООО «Четыреа Четыре-Плюс» как правообладатель графического дизайна «А4» подала иск к бывшему ИП Елене Толмачевой с требованием заплатить компенсацию за продажу футболки с изображением блогера А4 и «Ламбы» в магазине «Карамелька» в мае 2024 года. Истец счел эту продукцию контрафактной. Заявленный размер компенсации – 30 тысяч рублей плюс судебные издержки.

Однако Режевской городской суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения этих требований. «Истец не доказал в полной мере цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя. Кроме того, суд пришел к выводу, что визуальный дизайн спорной футболки не является идентичным произведениям, на которые ссылается истец. Также было отмечено, что представленные изображения («А4» и «Ламба») не зарегистрированы в России в качестве товарных знаков», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Поскольку исковые требования не были обоснованы, суд отказал во взыскании компенсации. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Режевской суд из материалов дела

Реж, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube