Осужден преступник, ограбивший ювелирный магазин в 2017 году

В Екатеринбурге осужден местный житель, который почти 9 лет назад ограбил ювелирный магазин и ранил сотрудника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в январе 2017 года злоумышленник, которому тогда было 40 лет, напал со своим подельником на ювелирный магазин в Железнодорожном районе Екатеринбурга, похитив из него ценности на общую сумму более 2,8 млн рублей, и выстрелил из пистолета в сотрудника. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Сразу после разбойного нападения соучастники сбежали в Самарскую область.

В июне 2024 года из федеральной базы геномной информации в Екатеринбург поступили данные о совпадении генетического профиля обвиняемого с профилем пота, изъятого на месте совершения преступления. Подозреваемый был задержан. Второй нападавший к тому времени умер.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube