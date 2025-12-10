В Академическом появится выезд на ЕКАД: проект развязки прошел главгосэкспертизу

В Академическом районе Екатеринбурга скоро появится выезд на ЕКАД – проект транспортной развязки «Амундсена – ЕКАД» успешно прошёл Главгосэкспертизу России. Для жителей района этот дорожный объект очень важен. Выезд на ЕКАД снизит транспортную нагрузку на дороги внутри Академа, обеспечит удобный доступ к междугородним маршрутам и другим районам Екатеринбурга.

Как пояснил генеральный директор АО СЗ «РСГ‑Академическое» Сергей Ланцов, стандартная госэкспертиза применяется к большинству проектов, однако в особых случаях требуется более строгий контроль. В данном случае необходимость прохождения главгосэкспертизы обусловлена тем, что работы затрагивают объекты электросетевого хозяйства напряжением более 330 киловольт.

Строительство улицы Амундсена до ЕКАД разбито на шесть этапов, и полученное заключение касается шестого, завершающего – непосредственно возведения развязки. На текущий момент завершены проектные работы по всем шести этапам. Сейчас идут строительные работы по четвертому и пятому этапам.

Инженерные изыскания и подготовка проектной документации выполнены главным застройщиком Академического – АО СЗ «РСГ‑Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Екатеринбург

