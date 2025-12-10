Жене пропавшего бойца СВО помогли получить деньги в банке по доверенности

Приказ командира воинской части о признании бойца пропавшим без вести не может быть основанием для прекращения действия доверенности, которую военнослужащий оформил на имя своей супруги, в отличие от решения суда.

К такому выводу пришли юристы депутата Госдумы Максима Иванова, когда по его просьбе рассмотрели обращение жительницы Свердловской области.

Как рассказал депутат в своем телеграм-канале, участник СВО по имени Константин после тяжелого боя по приказу командира части был признан пропавшим без вести. Его супруга отправилась в банк, чтобы по доверенности снять средства со счета мужа на содержание детей, как она это уже делала раньше, но ей отказали. Сотрудники банка сослались на то, что военнослужащий числится без вести пропавшим. Женщина обратилась за помощью к Максиму Иванову.

«Мы с юристами ознакомились с доверенностью и заключили, что она нормальная, действительная, а решение банка – ошибочное. Потому что боец был признан БП решением командира в/ч и на действительность доверенности это решение никак не влияет, в отличие от судебного решения о признании безвестно отсутствующим. Связался с руководством регионального отделения банка, объяснил ситуацию. Там внимательно еще раз все проверили и сочли, что доверенность по-прежнему продолжает свое действие, поэтому супруга может осуществлять указанные в ней действия от имени мужа», – рассказал Максим Иванов.

Также депутат напомнил участникам СВО о том, что своевременное оформление доверенностей на близких и надежных людей позволит семьям решать множество бытовых и финансовых вопросов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

