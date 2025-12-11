Новый гендиректор временно останавливает работу Ura.ru, чтобы разобраться в «неутешительных делах»

Новый гендиректор издания Ura.ru Андрей Ткаченко анонсировал приостановку работы редакции на 72 часа. Как сообщил он РБК, это необходимо для переговоров с журналистами. Будут обсуждать финансовые дела, которые оказалось неутешительными.

«У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат, – рассказал РБК Андрей Ткаченко. – С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб».

Причина такого положения дел, как заявил Ткаченко, состояла в неэффективном управлении компанией и «беспрецедентно высоком уровне выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину». «Ежегодно премия выплачивалась до 30-35 млн руб., не считая зарплаты, которая доходила до 6 млн руб. в месяц», – объяснил Ткаченко.

Новое руководство Ura.ru столкнулось с «противодействием нескольких ключевых сотрудников издания» новому управлению, продолжил Ткаченко. Из-за этого с рядом сотрудников компании были расторгнуты трудовые договора.

Приостановка работы редакции продлится до воскресенья, 10:00 по уральскому времени. Это время новое руководство посвятит «переговорам с журналистами». «Мы продолжим работать над тем, чтобы агентство и основные ресурсы компании развивались, – заявил Ткаченко. – Мы продолжим укреплять позиции на федеральном информационном ландшафте. Главная сейчас задача – реструктуризация финансовой задолженности. Второе – сохранение редакционной политики трудового коллектива».

Сибирско-Уральская медиакомпания, издающая Ura.ru, фигурирует в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». В сентябре в редакцию по этому вопросу приходили судебные приставы. Руководство агентства уведомили о запрете на продажу имущества. По данным ФССП, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» находится под арестом. До перехода холдингу Readovka юрлицо принадлежало Елене Куимовой (75%) и Михаилу Вьюгину (25%), в ЕГРЮЛ они указаны совладельцами до сих пор, сообщает РБК.

Екатеринбург, Елена Васильева

