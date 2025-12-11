Суд взыскал с тагильчанки 50 тысяч рублей за езду с ребенком на электросамокате

В Нижнем Тагиле суд вынес решение по спору между местной жительницей и сервисом кикшеринга «Самокаты Яндекс Go». Поводом для судебного разбирательства стал штраф в 100 тысяч рублей, который компания выставила Людмиле за нарушение правил аренды.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2025 года женщина арендовала самокат и ездила на нем вдвоем с ребенком. Этот факт был зафиксирован на фото, которые компания позже представила в суде в качестве доказательства.

Женщина обратилась в суд с требованием признать штраф незаконным, снизить его до 5 тысяч рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы. Компания, в свою очередь, подала встречный иск о взыскании полной суммы штрафа в 100 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд подтвердил, что условия использования сервиса чётко запрещают совместные поездки на одном самокате, особенно с детьми. Акцептуя эти условия при оплате поездки, пользователь автоматически соглашается со всеми правилами, включая ответственность за их нарушение.

Суд частично удовлетворил требования кикшеринга, но, учитывая отсутствие реального вреда и имущественное положение женщины, снизил сумму штрафа вдвое – до 50 тысяч.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

