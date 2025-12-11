Уралец с паспортом СССР доказал, что имеет право на гражданство РФ

Житель Волчанска более 30 лет живет по паспорту СССР и только недавно ему удалось доказать, что он имеет право на гражданство Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина родился и жил в Волчанске до 1987 года, после чего проходил срочную службу в Советской Армии, затем переехал в другой регион России, где работал, создал семью и где у него родились дети. В 1991 году он получил советский паспорт образца 1974 года. Со временем он вернулся в Волчанск, где проживает до сих пор. И все эти годы он жил без оформления паспорта гражданина Российской Федерации или какого-либо иностранного государства.

Ключевой датой в решении суда стало 6 февраля 1992 года – день вступления в силу первого Закона РСФСР «О гражданстве Российской Федерации». Согласно его нормам, все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории России на эту дату, признавались гражданами РФ по рождению, если в течение года не заявили о своем отказе от этого гражданства. Подтверждающим документом считался паспорт СССР с отметкой о прописке. Однако у заявителя такой отметки не было.

Суд, исследовав совокупность доказательств – показания свидетелей, документы о рождении детей на территории России, данные о месте жительства – пришел к выводу, что на критическую дату уралец фактически проживал в России.

Установленный судом факт позволит мужчине обратиться в органы МВД для оформления паспорта гражданина Российской Федерации как лицу, состоявшему в гражданстве РФ по рождению.

Волчанск, Елена Владимирова

