Уралец сжег дом вместе с хозяином, обидевшись, что его не пустили в гости

Свердловский областной суд вынес приговор 38-летнему Павлу Леневу, обвиняемому в умышленном поджоге, покушении и убийстве с особой жестокостью. Поводом для столь тяжкого преступления стала обычная обида.

Как сообщили в облсуде, трагедия случилась 17 мая 2025 года в коллективном саду в поселке Кедровка в Березовском округе. Ленев, выпив пиво с приятелями, договорился встретиться с одним из них в доме знакомого. Он пришел по адресу, постучал в дверь, но ему никто не открыл. Хозяин садового домика с товарищем сделали вид, что их нет дома. Из чувства обиды Ленев решил «напакостить» (так сказал в суде сам обвиняемый). Он подложил к двери дома плед, поджег его и, дождавшись, когда пламя разгорится, ушел. В результате пожара погиб 41-летний хозяин дома. Его гость, 54-летний мужчина, смог спастись.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Экспертиза показала, что дом сгорел в результате умышленных действий. Личность подозреваемого быстро установили. В суде Павел Ленев не отрицал факта поджога, но утверждал, что не имел умысла на убийство и хотел лишь досадить знакомому. Его адвокат просил переквалифицировать действия подзащитного на причинение смерти по неосторожности.

Однако обвинение настаивало на том, что Ленев осознавал последствия своих действий. Он знал, что жилище не пустое, так как слышал из дома звуки работающего телевизора. Также он понимал, что находящиеся внутри люди не смогут выбраться, так как огнем будет заблокирован единственный выход из помещения, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Биография обвиняемого также говорила не в его пользу. По данным пресс-службы МВД, ранее Ленев привлекался к уголовной ответственности за кражу, причинение легкого вреда здоровью и за убийство. В общей сложности он провел 10 лет в исправительных колониях в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

Павел Ленев был признан виновным сразу по нескольким уголовным статьям: по ч.2 ст.167, ч.3 ст. 30, п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст.105, п.п. «д», «е» ч.2 ст.105 УК РФ. По совокупности ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

