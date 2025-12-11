На Урале подорожала колбаса и подешевели яйца

В Свердловской области за неделю стали дороже колбаса, сухие молочные смеси и большинство видов овощей. Но некоторые продукты, например куриные яйца, наоборот, стали дешевле.

Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с прошлой неделей вареная колбаса подорожала в среднем на 1,8% – до 569 рублей за кило. Копченая колбаса, напротив, стала на 1,4% дешевле и стоит в среднем 734 рубля.

Примерно на 1% дешевле стали куриные яйца (89 рублей за десяток), сахар-песок (66 рублей за кило), пшено (68 рублей), гречка (99 рублей), макароны (131 рубль).

Продолжают расти в цене овощи. Килограмм огурцов уже стоит в среднем 207 рублей, картофель – 37, капуста – 34, морковь – 45 рублей за килограмм. Яблоки поднялись в цене до 159 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

