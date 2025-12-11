Каток «Юность» откроется для посетителей 18 декабря

Открытие сезона на катке «Юность» состоится в пятницу, 12 декабря, но первыми на лед выйдут конькобежцы спортивного комплекса, на следующей неделе состоятся первые соревнования по конькобежному спорту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для горожан и гостей Екатеринбурга каток откроют 18 декабря. По будним дням можно будет кататься с 19:00 до 22:00, по субботам – с 17:00 до 22:00, по воскресеньям – с 15:00 до 22:00.

Выход на лед для взрослых будет стоить 400 рублей; для детей от 7 до 17 лет, студентов очной формы обучения, пенсионеров – 200 рублей в будни, 300 рублей – в выходные и праздники (при предъявлении соответствующего документа); для детей до 7 лет – 100 рублей, один сопровождающий без коньков – 100 рублей; прокат коньков – 300 рублей за 1 пару; заточка коньков – 350 рублей.

Участники СВО смогут бесплатно выходить на лед весь сезон. Гости катка, которые придут в день своего рождения, а также за три дня до или после него, тоже смогут покататься бесплатно (прокат коньков оплачивается отдельно).

Школьники, студенты и пенсионеры могут покататься бесплатно по четвергам (кроме праздников). Для этого достаточно показать документ, подтверждающий льготу. Прокат коньков оплачивается отдельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

