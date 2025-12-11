Депутат обещал помочь вдове бойца СВО, которая не может получить «боевые» и «похоронные» деньги

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев пообещал помочь добиться справедливости жительнице города, потерявшей мужа в зоне СВО. Женщина рассказала о своей проблеме на депутатском приеме.

После гибели супруга в зоне боевых действий Елена получила страховые и федеральные выплаты. Но с остальными средствами вышла загвоздка. Женщине до сих пор не выплачены «боевые деньги», которые ее муж заработал еще при жизни, не возмещены расходы за погребение и не получена губернаторская выплата. Кроме того, Елена не получила удостоверение члена семьи ветерана боевых действий. «Гоняют по разным ведомствам и все без толку. Помогу. Отправлю запросы в Минобороны, военную прокуратуру, управление соцполитики. Добьемся справедливости», – написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Также к депутату обратились жители с другими вопросами. Например, Анастасия просит разрешить ее семейную драму. Она вышла замуж за мужчину, который воспитывал ребенка от первого брака. Мальчика она воспитывает несколько лет как родного. Но недавно в их семейную жизнь вмешались родственники со стороны бывшей жены, которая уехала в Богданович и создала новую семью. Мать ребенка пыталась забрать мальчика обратно (и даже насильно), но проиграла суд. Отец пытается добиться запрета на общение с ребенком, мирно бывшие супруги не могут договориться. Вихарев пообещал написать запросы в областную комиссию по делам несовершеннолетних, детскому омбудсмену, прокуратуру и МВД.

Еще один вопрос был связан с установкой забора вокруг многоэтажки в Железнодорожном районе. Жильцы дома просят депутата «защитить» их ограждение от недовольных соседей – им забор мешает. «Палка о двух концах. И первых понимаю: забор – значит, безопасность, и вторых – сам переодически возмущаюсь, когда не могу пройти куда-то: «понаставили заборов». Взял вопрос в работу, написал в управляющую компанию. Для начала выясню, все ли было сделано по правилам. Съездим, посмотрим все», – написал депутат.

Также Алексей Вихарев обещает разобраться в ситуации с вырубкой леса рядом с деревней Старые Решеты. Деревья вырубают для будущей застройки домов для расселения их ветхого жилья. Местные жители жалуются, что никто не согласовывал с ними эту застройку. «Взял вопрос на контроль. Вместе со свердловским отделением Российского экологического общества отправили запросы в областное Минприроды, проверим законность строительства. Лес надо сохранить», – сообщил депутат.

Екатеринбург

