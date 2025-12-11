Штырков сделал вес перед решающим боем года

Капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков сделал вес перед поединком с Валентином Молдавским из Fedor Team. Бой пройдет по правилам ММА на заключительном турнире 2025-го – RCC 24, он состоится уже завтра на «УГМК-Арене» и станет соглавным событием вечера.

Штырков сделал вес

Отметим, в главном бою встретятся Владислав «Белаз» Ковалев и Армен Петросян. Интересно, что с последним не так давно дрался Штырков – на турнире RCC Fair Fight 33 по правилам кикбоксинга в полутяжелом весе. Тогда победу одержал уральский боец.

Екатеринбург, Елена Сычева

