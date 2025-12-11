Уральцы стали чаще брать ипотеку – в следующем году это будет сложнее

Жители Свердловской области стали чаще брать ипотеку – выдача кредитов на жилье выросла на треть, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России. Всего в регионе в третьем квартале 2025 года выдано почти 9,5 тысячи ипотек, причем каждая шестая из десяти – семейная.

Эксперты уральского управления Центробанка связывают это со снижением ключевой ставки, однако риелторы уверены, что все дело в ужесточении правил выдачи семейной ипотеки в следующем году. Так, с 1 февраля 2026-го меняются правила. «Самое главное – семейную ипотеку можно будет взять только один раз. Те, кто сделали это раньше, с 1 февраля 2026 года потеряют такую возможность. Сейчас она есть, т.к. пока ограничений на количество ипотек по льготной программе нет. Главное, чтобы предыдущий кредит был погашен, – рассказала «Новому Дню» специалист по продаже недвижимости Алена Сафина. – Важно и то, что заемщиками смогут стать только оба супруга, сейчас это может сделать кто-то один».

По словам Сафиной, до конца года будут использовать возможности семейной ипотеки и так называемые доноры: например, когда квартиру покупают не молодая семья с ребенком, а их родители или старшие братья и сестры.

Напомним, ставка по семейной ипотеке составляет 6%, в регионах можно получить кредит по госпрограмме до 6 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен быть от 20%. Обязательное условие – наличие хотя бы одного ребенка до 6 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

