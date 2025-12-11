Революционное открытие: обнаружены свидетельства использования человеком огня 400 000 лет назад

Это открытие может совершить революцию в нашем понимании человеческого вида: на археологическом участке недалеко от Барнхема, деревни в графстве Саффолк на востоке Англии, были обнаружены свидетельства использования человеком огня, датируемые 400 000 лет назад. До сих пор самые древние неоспоримые примеры использования огня видами, предшествовавшими Homo sapiens, были найдены на археологических стоянках неандертальцев на севере Франции, датируемых 50 000 лет назад.

Результаты этого открытия и выводы по нему были опубликованы в журнале Nature в среду, 10 декабря.

«Это самое невероятное открытие за всю мою 40-летнюю карьеру», – ликует Ник Эштон, куратор Британского музея и ведущий автор исследования.

Всё началось с обнаружения двух крошечных фрагментов породы размером около двух сантиметров – пирита – в ямах для костра. Наличие этих фрагментов свидетельствует о том, что огонь был разведён не случайно, а преднамеренно и поддерживался.

«Как только мы увидели пирит, мы поняли, что сделали замечательное открытие», – сказал исследователь Саймон Парфитт, присутствовавший на месте находки в Барнхеме, в интервью Лондонскому музею естественной истории, который передал эту информацию. «Пирит не встречается в природе в этом ландшафте».

До этого момента было практически невозможно определить, были ли пожары той эпохи естественными или преднамеренно устроенными людьми. Следы пожаров, датируемые несколькими сотнями лет, уже были обнаружены на разных континентах, но их происхождение не удалось установить окончательно.

Таким образом, 400 000 лет назад доисторические люди могли согреваться, что позволяло им выживать во все более холодных регионах. Огонь также способствовал изготовлению орудий труда, развитию кулинарии и, следовательно, разнообразию источников питания, а также развитию социального взаимодействия и обучения.

«Это было время, когда ледники только что отступили от Соединенного Королевства, и наш вид эволюционировал в Африке», – подчеркивает Музей естественной истории в Лондоне. Другими словами, Homo sapiens в то время еще не эволюционировал на территории современной Англии, и именно другой вид человека освоил огонь 400 000 лет назад.

На археологическом участке был обнаружен череп неандертальца, датируемый периодом, схожим с периодом образования костров, хотя ученые не совсем уверены, что он принадлежит виду, который поджег костер. Исследования продолжаются в попытке найти свидетельства существования другого вида человека в Барнхеме.

