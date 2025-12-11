российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 декабря 2025, 17:07 мск

В парке Маяковского открывается лыжная база

Фото: телеграм-канал парка Маяковского

В парке Маяковского с 12 декабря заработает лыжная база. Там можно будет взять напрокат лыжи, ботинки, палки или прийти со своими лыжами и оставить свои вещи на время катания. База будет открыта с 10 до 21 часов ежедневно.

«В лесной части парка вас ждет освещенная двухкилометровая трасса. Пока она подготовлена только для конькового хода – как только позволит погода, нарежем лыжню и для классического стиля. Движение по трассе осуществляется против часовой стрелки (направление подскажет стрелка у лыжной базы). А совсем скоро установим дополнительные указатели, чтобы занятия спортом были безопасны для всех», – сообщает администрация парка.

На лыжной базе также можно будет заказать индивидуальные и групповые лыжные тренировки для детей и взрослых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

