В парке Маяковского открывается лыжная база

В парке Маяковского с 12 декабря заработает лыжная база. Там можно будет взять напрокат лыжи, ботинки, палки или прийти со своими лыжами и оставить свои вещи на время катания. База будет открыта с 10 до 21 часов ежедневно.

«В лесной части парка вас ждет освещенная двухкилометровая трасса. Пока она подготовлена только для конькового хода – как только позволит погода, нарежем лыжню и для классического стиля. Движение по трассе осуществляется против часовой стрелки (направление подскажет стрелка у лыжной базы). А совсем скоро установим дополнительные указатели, чтобы занятия спортом были безопасны для всех», – сообщает администрация парка.

На лыжной базе также можно будет заказать индивидуальные и групповые лыжные тренировки для детей и взрослых.

