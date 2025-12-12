После ссоры с мужем свердловчанка села пьяной за руль и поехала с детьми к родственникам

Автоинспекторы остановили на трассе автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находилась пьяная женщина, а в салоне – трое ее маленьких детей.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент случился на 108-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 0,854 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщина пояснила инспекторам, что поссорилась с мужем, забрала детей и поехала к родственникам.

На свердловчанку составили протоколы за вождение в пьяном виде и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Автомобиль помещен на спецстоянку. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

