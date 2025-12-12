Выходные на Урале будут снежными и довольно теплыми

Сегодня к ночи над Поволжьем образуется новый глубокий циклон, который 14-15 декабря принесет на Урал волну интенсивных снегопадов. Снежный покров к началу следующей недели прирастет на 8-13 см, сообщает Уральский гидрометцентр.

13 декабря будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, ветер южный 3-8 м/с, температура ночью -4…-9 °C, на крайнем севере до -14°, днем -3…-8°.

В воскресенье ожидается снег, местами сильный. Метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 4-9, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью -4…-9°, днем -2…-7°, на севере области ночью -12…-17°, днем -10…-15°.

В понедельник, 15 декабря, ожидаются сильные снегопады при ухудшении видимости, метели, снежные заносы на дорогах. Усилится мороз, следующая неделя будет холоднее нормы на 4-6°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube