Центр Екатеринбурга перекроют ради бегунов

В воскресенье, 14 декабря, центр Екатеринбурга на несколько часов перекроют для движения транспорта ради проведения городского зимнего полумарафона «Европа-Азия». Ожидается, что в забеге примут участие более 1900 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, некоторые участки перекроют уже в 21:00 в субботу, 13 декабря. Так, будет закрыто движение по улице Дзержинского от Царской до Горького и на участке у ККТ «Космос» от входа на территорию стадиона «Динамо» до улицы Горького.

В день проведения полумарафона, 14 декабря, с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение по ряду центральных улиц:

– по набережной Рабочей Молодежи;

– по улице Бориса Ельцина на участке от Челюскинцев до 8 Марта;

– по улице Царской на участке от Николая Никонова до Первомайской.

На указанных участках также будет запрещена стоянка автомобилей.

Объехать участок на улице Царской можно будет по улице Карла Либкнехта – проспекту Ленина, а на улице Бориса Ельцина – по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера.

Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 043 и 45 будут направлены в объезд по улицам Челюскинцев и Московской, далее по маршруту.

На время перекрытия отменят автобусные остановочные пункты в оба направления: «Бориса Ельцина», «Драмтеатр», «Площадь 1905 года», «Маршала Жукова» и «Площадь Коммунаров» при движении к улице 8 Марта.

Автобусный маршрут № 67 будет направлен в объезд по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, далее по маршруту. На время перекрытия в оба направления отменят автобусные остановки «Драмтеатр», «Бориса Ельцина», «Управление дороги».

Екатеринбург, Елена Владимирова

