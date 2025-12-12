Школьник получил 1 год ограничения свободы за то, что избил сверстника

В Верхней Пышме мировой судья вынес приговор 17-летнему подростку за нанесение тяжелых травм ученику, младше его на год.

Драка между школьниками случилась в феврале 2025 года на перемене между уроками. Поводом стал конфликт – пострадавший мальчик обвинил старшеклассника в том, что тот обижает его младшего брата. Тогда подросток повалил оппонента на пол и несколько раз ударил его по голове. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и множественные переломы костей черепа. Ему потребовалось длительное лечение, а последствия травм остались до сих пор: школьник испытывает проблемы с дыханием, зрением и концентрацией внимания.

Зачинщику драки было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Юноша своей вины не признал, оспаривая умысел нанести травмы пострадавшему. Мировой судья судебного участка № 3 Верхнепышминского судебного района назначил подростку наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Также в Верхнепышминский городской суд поступил иск о взыскании с обидчика и администрации школы компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

