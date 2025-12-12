Владелец батутного центра заплатит компенсацию девочке, сломавшей руку

В Екатеринбурге суд взыскал с владельца батутного парка компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и штраф 50 тысяч рублей в пользу 13-летней девочки, получившей травму.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, девочка посещала индивидуальные тренировки в батутном центре, расположенном в торговом центре на ул. Малышева. 19 января 2025 года при отработке прыжка девочка неудачно упала на бортик батута и получила травму – перелом левого предплечья со смещением осколков. В этот же день ей провели операцию по установке спиц.

Ребенок длительное время проходил реабилитацию. Спицы из руки девочке удалят только в середине декабря.

В суде прокурор просил суд удовлетворить исковые требования родителей и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Суд согласился с мнением прокурора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

