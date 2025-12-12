Гаишники проверили 2000 автобусов и нашли 300 нарушений

Автоинспекторы провели порядка 2 тысяч автобусов на дорогах Свердловской области во время профилактического рейда. Особенное внимание уделялось техническому состоянию автобусов, которые выполняют междугородные, пригородные и заказные перевозки.

Как сообщили в ведомстве, за два дня проверок было составлено свыше 300 административных материалов. Чаще всего нарушения выявлялись на участке дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М-5 «Урал». Так, гаишники остановили микроавтобус «Газель Next», перевозивший 8 пассажиров. В транспортном средстве были неисправности, при которых эксплуатация запрещена. Кроме того, у «газели» были нечитаемые номера. Специалисты Ространснадзора установили, что автомобиль дублировал перевозку пассажиров по маршруту Екатеринбург – Челябинск без лицензии. На водителя микроавтобуса было оформлено сразу три административных протокола.

«Основная цель мероприятия «Автобус» – обеспечение безопасности пассажиров и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Работа по выявлению и пресечению нарушений в данной сфере продолжается и будет продолжена на регулярной основе», – сообщил подполковник полиции Александр Порубенко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

