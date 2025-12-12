С нового года свердловским водителям начнут выдавать номера с кодом 166

С 2026 года в Свердловской области Госавтоинспекция начнет выдавать автомобильные номера с новым кодом – 166.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, это изменение является плановой административной мерой и связано с обеспечением непрерывного процесса регистрации автотранспорта в регионе. Внешний формат номерных знаков при этом сохраняется в полном соответствии с установленными стандартами.

Ранее выданные номера с кодами 66 и 196 не потребуют замены.

Новый код будет применяться при проведении регистрационных действий в отношении транспортных средств, впервые регистрируемых на территории Свердловской области, а также при совершении юридически значимых действий, связанных с изменением регистрационных данных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

