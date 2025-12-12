Уральские врачи спасли от рака мужчину, который выкурил 70 тысяч сигарет

Уральские медики помогли 52-летнему мужчине, у которого во время диспансеризации был диагностирован рак легких. Пациент оказался злостным курильщиком – за 10 лет он выкурил больше 70 тысяч сигарет (примерно по 20 штук в сутки).

Как сообщили в областном минздраве, специалисты Верхнепышминской ЦГКБ сделали мужчине рентген легких и обнаружили справа подозрительное затемнение. Для уточнения диагноза пациента направили на компьютерную томографию, которая подтвердила наличие опухоли. Пациента оперативно приняли в Свердловском областном онкологическом центре, где определили, что у мужчины карцинома – злокачественная опухоль II стадии. Врачи провели операцию, удалив опасное новообразование, а также назначили пациенту после вмешательства химиотерапию, что позволило справиться с заболеванием.

Медики напоминают, что курение провоцирует не только рак лёгких, но и опухоли головы и шеи, рак полости рта, почек, мочевого пузыря и другие онкологические заболевания, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

