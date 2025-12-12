Мошенники придумали новую схему: шантаж и блокировка карт

Мошенники придумали новую схему, как заставить людей расстаться с деньгами. Однако на сей раз они действуют наглее, не с помощью обмана, а с помощью угроз. Так, уральцы в соцсетях делятся историями о том, что неизвестные блокируют им банковские карты, а после начинают шантажировать, обещая устроить проблемы родственникам своих жертв.

«Схема устроена так: мошенники звонят в банк, представляются клиентом, просят заблокировать его карты, так как он потерял кошелек с ними и телефон, поэтому есть угроза хищения. Банки, как правило, действительно блокируют карты по звонку. Жертва получает уведомление о блокировке, а затем сообщения от злоумышленников, которые объясняют, что уже заблокировали некоторые счета, а после требуют перевести им деньги, иначе проблемы начнутся уже не только у этого человека, но и у его родных и близких», – объясняет один из пострадавших.

При этом финансовых рисков сама по себе блокировка не несет: клиент может разблокировать карту по номеру горячей линии или в офисе банка, зависит от конкретной коммерческой организации. Разумеется, угрозы причинения вреда близким жертв также беспочвенны, однако некоторым людям может быть трудно справиться с таким давлением и мыслить рационально.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube