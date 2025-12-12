Екатеринбург стоит в пробках: дороги за ночь превратились в снежную кашу (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются на нечищеные дороги в городе. После ночного снегопада на проезжей части образовалась снежная каша и колеи, движение транспорта затруднено. Пешеходы тоже недовольны: даже в центре города тротуары оказались плохо почищены. Ситуация вызывает удивление, так как с прошлыми снегопадами городские коммунальщики вполне справлялись.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что за последние сутки из города было вывезено более 8600 тонн снега и 40 тонн мусора. Для обработки тротуаров и проезжей части было использовано 125 тонн химических противогололедных материалов и почти 33 тонны фракционированного песка. Днем на улицах городах работают почти полсотни коммунальщиков и 209 единиц техники.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил руководителям районов взять на личный контроль уборку города. «У нас впереди снова осадки. Надо быть готовыми максимально быстро реагировать на изменения погодных условий и содержать город так, как это должно быть. У нас все ресурсы для этого есть – ДЭУ всем обеспечены. Я очень надеюсь, что выходные со снегопадами мы отработаем в плановом режиме», – заявил градоначальник.

Екатеринбург

