На Пермском тракте 11-километровая пробка – как можно объехать

На Пермском тракте в направлении Перми из-за ДТП растянулась 11-киломтеровая пробка. Дорожный затор образовался с 231 по 242 километр в Нижнесергинском МО, рядом с селом Кленовское.

По сообщению ФКУ «Уралуправтодор», объехать затрудненный участок можно через Нижние Серги, Арти, Красноуфимск и Ачит. Для этого нужно съехать с Пермского тракта на 285 километре, а затем вернуться на трассу на 183 километре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

