Ученица разместила в сети непристойное объявление от имени педагога: «шутка» обойдется в 300 тысяч

В Нижнем Тагиле суд рассмотрел иск учительницы о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили в пресс-службе суда, в марте 2025 года 13-летняя школьница на сайте знакомств с числом пользователей более 16 миллионов человек создала от имени педагога учетную запись с ее фотографией, с оскорбительным никнеймом и с объявлением о поиске мужчины на ночь. Сообщение прочитали родственники и знакомые педагога, ученики школы и их родители, а также учителя школы.

«Распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило честь и достоинство учителя как женщины, супруги, матери и педагога. На форме стресса у нее возникли проблемы со здоровьем», – подчеркнули в суде.

В возбуждении уголовного дела о клевете было отказано, так как девочка не достигла 14 лет. Тогда учитель обратилась в суд с требованием взыскать с мамы ученицы компенсацию морального вреда.

Мама школьницы в суде принесла извинения и ссылалась на сложное имущественное положение, не позволяющее компенсировать причиненный моральный вред.

Решением суда распространенные девочкой сведения признаны недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учителя, с мамы девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение суда обжаловано ответчиком и пока не вступило в законную силу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

