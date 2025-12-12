российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 декабря 2025, 15:14 мск

В Каменском районе перевернулся трактор, тракторист погиб (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня в Каменском районе случилось ДТП с трактором, его водитель погиб.

Как сообщили в облГАИ, трагедия произошла на 4-м км автодороги д. Беловодье – д. Черемхово. 22-летний водитель трактора МТЗ с прицепом в процессе разворота не справился с управлением. Трактор съехал с проезжей части и опрокинулся, тракторист погиб.

Установлено, что до выезда на дорогу мужчина занимался сбором зерна в поле. При выполнении разворота он не смог правильно рассчитать габариты транспортного средства и ширину дорожного полотна, что и привело к смертельной аварии.

Каменский район, Елена Владимирова

