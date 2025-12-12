За бездомного кота у новых хозяев попросили 115 тысяч. И вот почему

В Екатеринбурге развернулась бурная дискуссия вокруг судьбы бездомного кота по кличке Нельсон. Все началось с того, что жительница города решила забрать его из частного приюта, однако хозяйка поставила условия: оплата счетов от ветеринарной клиники – порядка 115 тысяч руб. Это задолженность именно за лечение этого кота.

«Кто же должен погасить долг? С моей стороны условие, что это должен сделать будущий хозяин котика. Да, сумма огромнейшая, и не каждый поймет это условие. Но я и не настаиваю забирать именно Нельсона, ведь есть другие симпатичные котики без долгов, – пишет хозяйка частного приюта Анастасия. – С другой стороны, если отдам кота в новый дом сейчас, то из каких средств я должна буду погасить его долг? Из каких сборов? Кот пристроен, все счастливы. Как собирать средства на питомца, который уже не является подопечным нашего проекта? При условии, что у нас есть ежедневные нужды, на которые и так-то не удается собрать необходимые средства».

Фото: группа «Котя и мечта о доме» ВК

Такой пост Анастасия опубликовала в группе ВК «Котя и мечта о доме». Мнение комментаторов разделились – одни считают странным, что за бездомного кота просят такую огромную сумму, другие встали на сторону владелицы частного приюта.

Фото: группа «Котя и мечта о доме» ВК

Фото: группа «Котя и мечта о доме» ВК

Екатеринбург, Елена Сычева

