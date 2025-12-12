Пять лет условно: вынесен приговор экс-министру ЖКХ Смирнову

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.

Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ее сумма составила более 4 млн рублей.

Поскольку Смирнов заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил бывшему министру наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом в 4 млн 410 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube