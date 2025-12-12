Петру Яну вручили «гелик» за чемпионский пояс UFC (ФОТО)

Сегодня в зале RCC Gym, где сейчас тренируется команда «Архангел Михаил», тысячи фанатов встретили нового чемпиона UFC Петра Яна. Он одержал уверенную победу над доминирующим чемпионом Мерабом Двалишвили и во второй раз завоевал титул сильнейшего бойца в легчайшем весе. Основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин вручил уральскому спортсмену ключи от Mercedes G63. Это уже второй «Гелендваген» в коллекции бойца – первый он получил за титул чемпиона UFC в 2020 году.

«Хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто болел, поддерживал меня, смотрел. Мне очень приятно. Также хочу поблагодарить Игоря Алексеевича за такой огромный подарок. Я это ценю. Мне приятно быть частью большой команды. Я стараюсь достойно нести это знамя и не подвести вас», – сказал на церемонии Петр Ян.

На пресс-конференции чемпион обратил внимание, что Двалишвили не был готов к жестким и точным ударам: «Я не ожидал от него чего-то фантастического. Мы в принципе знали, что делает Мераб, исходя из прошедших поединков. Всегда он давит, навязывает рваный темп, борьбой угрожает, кидает свои корявые удары. И вообще есть такая стратегическая составляющая с борцами – если ты даешь ему работать, навязывать свой ритм поединка, рвать темп, то он это будет делать. Когда ты начинаешь ломать его своим уроном, своими точными ударами – что я и делал с первого удара – он оказывается к этому не готов».

Тренер Кайрат Нурмаганбетов оценил победный бой на «четыре с минусом»: «Я считаю, что Петр еще не показал свое пиковое выступление. Стопроцентная форма и стопроцентные показатели будут впереди».

Как уже писал «Новый День», после победы над Мерабом Двалишвили Петр Ян вошел в топ-6 сильнейших бойцов планеты вне зависимости от весовой категории и установил рекорд UFC по количеству нанесенных акцентированных ударов за карьеру.

Примечательно, что Ян и Двалишвили уже встречались – и тогда грузин одержал победу, однако россиянин выходил на бой с травмированной рукой. В этот раз подготовка была серьезнее, и пояс чемпиона UFC заработал Петр Ян. Следующим его соперником станет, вероятно, Шон О'Мэйли или Умар Нурмагомедов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

